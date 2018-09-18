В Катав-Ивановске снова землетрясение

Жители сразу нескольких населенных пунктов близь Катав-Ивановска сегодня 18 сентября вновь ощутили колебания земли, сродни тем, что были отмечены 5 сентября. Об этом челябинцы активно сообщают по средствам социальных сетей.

Официальных комментариев о явных признаках землетрясения от МЧС не поступало.

При этом специалисты, обследовавшие местность после землетрясения в начале сентября, предупредили жителей Катав-Ивановского района, что незначительные колебания земной коры возможны еще в течении месяца, но колебаний разрушительной силы ждать не стоит.