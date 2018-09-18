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В Катав-Ивановске снова землетрясение
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В Катав-Ивановске снова землетрясение 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
Жители сразу нескольких населенных пунктов близь Катав-Ивановска сегодня 18 сентября вновь ощутили колебания земли, сродни тем, что были отмечены 5 сентября. Об этом челябинцы активно сообщают по средствам социальных сетей.
Официальных комментариев о явных признаках землетрясения от МЧС не поступало.
При этом специалисты, обследовавшие местность после землетрясения в начале сентября, предупредили жителей Катав-Ивановского района, что незначительные колебания земной коры возможны еще в течении месяца, но колебаний разрушительной силы ждать не стоит.
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