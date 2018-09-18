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В ночь на среду в Рязани ожидаются заморозки
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В ночь на среду в Рязани ожидаются заморозки 

АиФ Рязань 17 минут назад
В среду, 19 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой дождь. Ветер порывами до 15 метров в секунду.
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