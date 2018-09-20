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В Новочеркасске сгорел цех электровозостроительного завода
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В Новочеркасске сгорел цех электровозостроительного завода 

Ростовские Вести + ещё 2 58 минут назад
Сегодня ночью в Новочеркасске на территории электровозостроительного завода произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, информация о пожаре поступила на дежурный пульт в 01:48. Возгорание произошло в электрическом цеху «НЭВЗа» по адресу: улица Машиностроителей, дом 7, на территории 70 квадратных метров. Был объявлен второй ранг пожара. По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Полностью ликвидировать пожар удалось в 03:15. В тушении принимали участие привлекались 27 человек личного состава от МЧС и восемь единиц спецтехники.
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