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Американские самолеты провели разведку вблизи российской базы в Сирии
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Американские самолеты провели разведку вблизи российской базы в Сирии 

360tv.ru 22 часа назад
Самолет Военно-воздушных сил США RC-135V провел разведку неподалеку от российских баз в Сирии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он курсировал на расстоянии 50-75 километров от международных вод Восточного Средиземноморья вдоль сирийского побережья. Его зафиксировали в понедельник, 17 сентября.
Также в понедельник зафиксировали один разведывательный самолет RC-135W Великобритании к югу от Сирии. Он находился в воздушном пространстве Израиля, Иордании и Ирака.
Согласно мониторинговым данным, количество полетов разведывательных самолетов США и других стран НАТО резко возросло у границ Сирии. Сейчас в восточной части акватории Средиземного моря находятся три ракетных эсминца ВМС США, а также не менее трех американских ударных атомных подводных лодок.
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