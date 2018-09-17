Американские самолеты провели разведку вблизи российской базы в Сирии

Самолет Военно-воздушных сил США RC-135V провел разведку неподалеку от российских баз в Сирии . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он курсировал на расстоянии 50-75 километров от международных вод Восточного Средиземноморья вдоль сирийского побережья. Его зафиксировали в понедельник, 17 сентября.

Также в понедельник зафиксировали один разведывательный самолет RC-135W Великобритании к югу от Сирии. Он находился в воздушном пространстве Израиля, Иордании и Ирака.