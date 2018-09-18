МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Забайкалье и Бурятии

«19-20 сентября на территории Республики Бурятия Забайкальского края возможно возникновение происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, транспортной инфраструктуры (источник — дожди, грозы, град, усиление ветра 15-20 м/с, местами до 24 м/с)», — говорится в экстренном сообщении Сибирского регионального центра МЧС

О непогоде спасатели предупредили и жителей Иркутской области, там ожидается дождь, снег и сильный ветер. Спецслужбы переходят в режим повышенной готовности, а туристам и автовладельцам рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости.

Воздержаться от водных путешествий в МЧС советуют жителям Камчатки. Регион попал под влияние мощного циклона, который хозяйничает на южном побережье полуострова.

«Ветер на побережьях в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. 19 сентября погода испортится на севере Камчатки, а на юге полуострова начнет постепенно налаживаться», — говорится в сообщении ведомства..