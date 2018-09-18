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В Турции прогремел взрыв на электростанции
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В Турции прогремел взрыв на электростанции 

News.ru 1 час назад
На электростанции в турецкой провинции Чанаккале произошёл взрыв. После этого там начался пожар.
По предварительным данным, взорвался паровой котёл. На место ЧП направлены экстренные службы, сообщает CNN Turk.
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