Полсотни пожарных тушили квартиру на улице Паровозной в Самаре 

На полную ликвидацию возгорания ушло около часа. Крупный пожар произошел сегодня ночью в Железнодорожном районе областного центра. В половине четвертого на улице Паровозной загорелась квартира в жилом доме. Впоследствии пламя перекинулось на кровлю здания. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На ликвидацию пожара прибыл 51 человек, а также 11 автоцистерн. Жертв и пострадавших удалось избежать. Спустя 44 минуты возгорание было локализовано, еще через пять минут пламя было полностью потушено. «Причина пожара устанавливается в настоящий момент», — заявили в областном управлении МЧС.
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