В Свердловской области произошел пожар в здании бывшего автозавода

В закрытом городе Новоуральске Свердловской области загорелось здание цеха бывшего автозавода УАМЗ. В здании произошло обрушение кровли на площади 1,5 тыс. квадратных метров, [пишет] (https://ura.news/news/1052351415) URA.RU со ссылкой на экстренные службы.

«Горит один из корпусов автомоторного завода. Возгорание на площади 500 квадратных метров, кровля обрушилась на площади 1,5 тыс. метров. Пожар локализован, тушение продолжается. О пострадавших пока информации нет», — рассказали в пожарной службе Новоуральска.

В свою очередь в областном управлении МЧС пояснили, что угрозы распространения огня нет, и что здание — неэксплуатируемое и находится в промзоне. В борьбе с огнем задействованы семь единиц пожарной техники и 17 человек личного состава.