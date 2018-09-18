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В Свердловской области произошел пожар в здании бывшего автозавода
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В Свердловской области произошел пожар в здании бывшего автозавода 

Rambler News Service + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В закрытом городе Новоуральске Свердловской области загорелось здание цеха бывшего автозавода УАМЗ. В здании произошло обрушение кровли на площади 1,5 тыс. квадратных метров, [пишет] (https://ura.news/news/1052351415) URA.RU со ссылкой на экстренные службы.
«Горит один из корпусов автомоторного завода. Возгорание на площади 500 квадратных метров, кровля обрушилась на площади 1,5 тыс. метров. Пожар локализован, тушение продолжается. О пострадавших пока информации нет», — рассказали в пожарной службе Новоуральска.
В свою очередь в областном управлении МЧС пояснили, что угрозы распространения огня нет, и что здание — неэксплуатируемое и находится в промзоне. В борьбе с огнем задействованы семь единиц пожарной техники и 17 человек личного состава.
Издание отмечает, что УАМЗ был построен в 1967 году, в советское время на нем выпускали грузовики ЗИЛ различных моделей.
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