Пожар на площади 500 «квадратов» начался в промзоне в Свердловской области

"На территории промзоны Новоуральска горит неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Сейчас огонь ликвидируют 17 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники.