Ещё
Пожар на площади 500 «квадратов» начался в промзоне в Свердловской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар на площади 500 «квадратов» начался в промзоне в Свердловской области 

РИА Недвижимость 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Свердловские спасатели ликвидируют пожар на территории промышленной зоны в Новоуральске, вспыхнувший на площади порядка 500 квадратных метров, сообщает во вторник региональный главк МЧС.
"На территории промзоны Новоуральска горит неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Сейчас огонь ликвидируют 17 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники.
РИА Недвижимость: последние новости
В Оренбуржье выясняют причину пожара, уничтожившего более 50 гаражей Коммунальщики под Новосибирском получили реальные сроки за гибель детей В новой Москве построят школу на тысячу учеников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20406
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-16024
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20770
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции301
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»324
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
02:37
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение