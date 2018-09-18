Пожар на площади 500 «квадратов» начался в промзоне в Свердловской области 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Свердловские спасатели ликвидируют пожар на территории промышленной зоны в Новоуральске, вспыхнувший на площади порядка 500 квадратных метров, сообщает во вторник региональный главк МЧС.
"На территории промзоны Новоуральска горит неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Сейчас огонь ликвидируют 17 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники.