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Фрагменты тел экипажа Ил-20 подняли на борт российских кораблей в Сирии
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Фрагменты тел экипажа Ил-20 подняли на борт российских кораблей в Сирии
РИА Новости
1 час назад
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Фото:
РИА Новости
ФРАГМЕНТЫ ТЕЛ ЭКИПАЖА ИЛ-20 И ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ, А ТАКЖЕ ОБЛОМКИ САМОЛЕТА ПОДНЯТЫ НА БОРТ РОССИЙСКИХ КОРАБЛЕЙ В СИРИИ —
МО РФ
РИА НОВОСТИ
Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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