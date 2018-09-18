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Фрагменты тел экипажа Ил-20 подняли на борт российских кораблей в Сирии
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Фрагменты тел экипажа Ил-20 подняли на борт российских кораблей в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ФРАГМЕНТЫ ТЕЛ ЭКИПАЖА ИЛ-20 И ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ, А ТАКЖЕ ОБЛОМКИ САМОЛЕТА ПОДНЯТЫ НА БОРТ РОССИЙСКИХ КОРАБЛЕЙ В СИРИИ — МО РФ
РИА НОВОСТИ
Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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