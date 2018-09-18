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Обнаружено место падения Ил-20 в Сирии
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Обнаружено место падения Ил-20 в Сирии 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Москва24
ОБНАРУЖЕНО МЕСТО ПАДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ИЛ-20 В 27 КМ ЗАПАДНЕЕ ОТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА БАНИАС В ПРОВИНЦИИ ЛАТАКИЯ — МО РФ
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