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В районе Владивостока едва не произошла авиакатастрофа
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В районе Владивостока едва не произошла авиакатастрофа 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Предполагаемый самолет-разведчик НАТО вновь вторгся в воздушные коридоры недалеко от побережья Приморья, создав опасную ситуацию для нескольких авиалайнеров, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Интерфакс».
«Неопознанный самолет утром во вторник самовольно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации и пересек без уведомления несколько воздушных трасс, создав при этом угрозу пассажирским лайнерам», — рассказал источник агентства.
По данным источника, нарушителем оказался самолет-разведчик НАТО, об этом говорит характерный для таких воздушных судов радиосигнал, который удалось распознать российским специалистам. На связь пилот самолета выходить отказался.
Опасный маневр самолета-разведчика едва не привел к ЧП в небе над Приморьем. Отмечается, что диспетчерам пришлось экстренно менять эшелон полета гражданского лайнера AirFrance, выполнявшего рейс «Токио-Париж». Во избежание столкновения гражданскому самолету пришлось экстренно снизиться сразу на 200 метров.
Напомним, что похожий инцидент произошел в конце августа на высоте порядка 10 тысяч метров над Японским морем, в нескольких сотнях километров от Владивостока. Воздушные трассы гражданской авиации нарушил неопознанный самолет. На запросы с земли это судно не отвечало.
В итоге пилоты двух самолетов авиакомпании China Southern Airlines приняли решение об экстренном снижении высоты, чтобы избежать столкновения с неопознанным лайнером.
Как отмечается, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НАТО.
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