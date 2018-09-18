В районе Владивостока едва не произошла авиакатастрофа

Предполагаемый самолет-разведчик НАТО вновь вторгся в воздушные коридоры недалеко от побережья Приморья, создав опасную ситуацию для нескольких авиалайнеров, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Интерфакс»

«Неопознанный самолет утром во вторник самовольно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации и пересек без уведомления несколько воздушных трасс, создав при этом угрозу пассажирским лайнерам», — рассказал источник агентства.

По данным источника, нарушителем оказался самолет-разведчик НАТО, об этом говорит характерный для таких воздушных судов радиосигнал, который удалось распознать российским специалистам. На связь пилот самолета выходить отказался.

Опасный маневр самолета-разведчика едва не привел к ЧП в небе над Приморьем. Отмечается, что диспетчерам пришлось экстренно менять эшелон полета гражданского лайнера AirFrance, выполнявшего рейс «Токио-Париж». Во избежание столкновения гражданскому самолету пришлось экстренно снизиться сразу на 200 метров.

Напомним, что похожий инцидент произошел в конце августа на высоте порядка 10 тысяч метров над Японским морем, в нескольких сотнях километров от Владивостока. Воздушные трассы гражданской авиации нарушил неопознанный самолет. На запросы с земли это судно не отвечало.

В итоге пилоты двух самолетов авиакомпании China Southern Airlines приняли решение об экстренном снижении высоты, чтобы избежать столкновения с неопознанным лайнером.

Как отмечается, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НАТО.