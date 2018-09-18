«Флоренс» терзает Америку: 600 тыс. человек остались без электричества

США помогают пострадавшим от урагана «Флоренс». Почти 600 тысяч человек остались без электричества, передает «МИР 24».

Главный удар «шторма столетия» приняла на себя Северная Каролина. В зоне подтопления оказалась большая часть штата. В специальных центрах разместили около 20 тысяч жителей. Прогнозы синоптиков неутешительны. Уровень воды будет повышаться ближайшую неделю.

«Шторм продолжается, а значит, уровень в реках будет повышаться. Остается надеяться, что новых жертв удастся избежать. Масштаб бедствия еще предстоит оценить», — указал губернатор Северной Каролины Рой Купер.

В одном из затопленных районов спасатели нашли шесть собак. Животные оказались заблокированными в специальном загоне. Чтобы не захлебнуться, животным приходилось вставать на задние лапы. Их хозяин, по предварительной информации, погиб. Всего же жертвами стихии стали более 30 человек.

Ураган обрушился на Восточное побережье США в пятницу. Сейчас «Флоренс» смещается на Запад со скоростью около 10 километров в час.

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