Катав-Ивановск снова трясет

Сегодня, 18 сентября, жители Катав-Ивановска снова ощутили подземные толчки. Своими переживаниями южноуральцы делятся в соцсетях. При этом в МЧС по региону о новом землетрясении пока ничего не говорится.

Пользователи в паблике «Подслушано Катав-Ивановск» пишут: «Да, трясло. Уже две недели трясет. И с каждым разом все больше и больше», «Ну потрясло немного и что теперь?», «Все еще трясет, это уже не нормально».

При этом некоторые говорят, что информация о новом землетрясение фейк. Никаких подземных толчков они не ощущали.

На сайте МЧС по Челябинской области о землетрясение ничего не сообщается.