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Катав-Ивановск снова трясет
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Катав-Ивановск снова трясет 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 18 сентября, жители Катав-Ивановска снова ощутили подземные толчки. Своими переживаниями южноуральцы делятся в соцсетях. При этом в МЧС по региону о новом землетрясении пока ничего не говорится.
Пользователи в паблике «Подслушано Катав-Ивановск» пишут: «Да, трясло. Уже две недели трясет. И с каждым разом все больше и больше», «Ну потрясло немного и что теперь?», «Все еще трясет, это уже не нормально».
При этом некоторые говорят, что информация о новом землетрясение фейк. Никаких подземных толчков они не ощущали.
На сайте МЧС по Челябинской области о землетрясение ничего не сообщается.
Как ранее писал «ФедералПресс», 5 сентября 2018 года жители некоторых городов в Челябинской области ощущали подземные толчки магнитудой до 6 баллов. В результате ЧП ущерб был нанесен местной больнице. Губернатор области Борис Дубровский принял решение о капремонте учреждения, работы начнутся в 2019 году.
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