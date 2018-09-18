Стало известно об инциденте на борту пропавшего российского самолета

Источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов озвучил новую версию ЧП с Ил-20 в Сирии . Во время полета могло случится непредвиденное обстоятельство.

Российский военный самолет предварительно мог затонуть. К этому могло привести происшествие в воздухе.

"По предварительным данным на борту самолета в воздухе произошел непредвиденный инцидент критического характера. После чего фрагменты самолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть", — цитирует источник "Интерфакс"

Материал дополняется