Опасайтесь летающих конструкций: на Ямале прогнозируют сильный ветер и дожди

Во вторник, 18 сентября, по данным синоптиков в ЯНАО ожидается сильный ветер, порывы которого достигают 13-18 метров в секунду, по юго-западу округа прогнозируется умеренный дождь.

Специалисты МЧС рекомендуют ямальцам быть бдительными и осторожными. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов и так далее.

— Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, — предупреждают в ГУ МЧС по ЯНАО.