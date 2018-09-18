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Опасайтесь летающих конструкций: на Ямале прогнозируют сильный ветер и дожди
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Опасайтесь летающих конструкций: на Ямале прогнозируют сильный ветер и дожди 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Во вторник, 18 сентября, по данным синоптиков в ЯНАО ожидается сильный ветер, порывы которого достигают 13-18 метров в секунду, по юго-западу округа прогнозируется умеренный дождь.
Специалисты МЧС рекомендуют ямальцам быть бдительными и осторожными. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов и так далее.
— Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, — предупреждают в ГУ МЧС по ЯНАО.
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