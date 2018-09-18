Индонезия ускорила восстановление туриндустрии на острове Ломбок

Спустя два месяца после того, как 7-бальное землетрясение потрясло остров, туристическая индустрия стала постепенно восстанавливаться. Большинство зданий в пострадавших районах были серьезно повреждены или разрушены, размер экономических потерь был огромным. Но теперь отели вновь принимают иностранных гостей, для посещения открылись кафе и рестораны.

О серьезном намерении правительства быстро восстановить индустрию туризма Ломбока свидетельствует недавний визит на остров высших должностных лиц, которые проверили ход реконструкции туристических объектов. Также будут построены мусороперерабатывающие объекты.

По предварительным оценкам министерства, восстановление туризма на Ломбоке может занять около полугода.