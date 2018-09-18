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У российской границы чуть не столкнулись два самолета
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У российской границы чуть не столкнулись два самолета 

News.ru 1 час назад
Самолет французской авиакомпании был вынужден маневрировать, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном. Это произошло у российского побережья Японского моря.
«Неопознанный самолет утром во вторник самовольно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации и пересек без уведомления несколько воздушных трасс, создав при этом угрозу пассажирским лайнерам», — сказал «Интерфаксу» информированный источник.
По предположению российской стороны, речь идет о разведывательном самолете стран НАТО, о чем якобы говорит характерный радиолокационный сигнал. Он помешал рейсу авиалайнера AirFrance, который летел из Токио в Париж и был вынужден экстренно меня высоту полета.
Как писал News.ru, самолет-разведчик E-3A Sentry AWACS, принадлежащий НАТО, несколько часов кружил вблизи российских границ. Встав в круг, лайнер курсировал в небе над Литвой к северо-востоку от Калининградской области.
Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, на которые ссылается Интерфакс, самолет вылетел с германской авиабазы Гайленкирхен.
Предполагается, что целью разведки была территория Калининградской области, а также часть Псковской и Ленинградской областей.
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