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Ночной пожар: возле Феодосии сгорели два гаража
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Ночной пожар: возле Феодосии сгорели два гаража 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Два гаража сгорели в Феодосии в ночь на вторник, жертв и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Загорание произошло накануне в поселке Щебетовка на улице Мира — огнем оказались охвачены два гаража. На место происшествия немедленно прибыла группа спасателей. Менее чем за полчаса спасатели полностью ликвидировали загорание, пострадавших нет.
Огнем повреждена кровля гаражей на площади 50 кв м. В причинах пожара разбираются эксперты.
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