Из школы на юго-западе Москвы эвакуировали около 200 человек из-за небольшого возгорания

"Во вторник утром поступил сигнал о возникновении возгорания в школе, находящейся на улице Шолохова, дом 6, корпус 1", — пояснили в пресс-службе.

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. В результате инцидента были эвакуированы 166 детей и 25 взрослых. «По прибытии на место сотрудников пожарной охраны возгорание прекратилось», — отметили в МЧС.