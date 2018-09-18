Ещё
СМИ сообщили о вероятном инциденте на борту пропавшего Ил-20 в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о вероятном инциденте на борту пропавшего Ил-20 в Сирии 

Говорит Москва 11 минут назад
«По предварительным данным, на борту самолёта в воздухе произошёл непредвиденный инцидент критического характера, после чего фрагменты самолёта могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть», — сообщил «Интерфаксу» источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов.
Сегодня стало известно, что российский военный самолёт Ил-20 пропал с радаров во время налёта израильских истребителей в провинции Латакия. В Вашингтоне предположили, что воздушное судно по ошибке было сбито сирийскими ПВО в ходе отражения атаки израильских F-16.
Говорит Москва: последние новости
В Таиланде в результате наводнения пострадали 60 тысяч человек Террорист-смертник подорвал бомбу во время демонстрации в Афганистане Моряки запросили помощи в Чёрном море у берегов Крыма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN раскритиковали за фейк про российский Ил-20227
США «назвали» виновных в уничтожении Ил-20261
Задолжавшая всему свету Собчак прячется от кредиторов41
РФ потеряла самолет во время атаки Франции172
На Украине увидели новый шанс вернуть Крым530
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение