СМИ сообщили о вероятном инциденте на борту пропавшего Ил-20 в Сирии

«По предварительным данным, на борту самолёта в воздухе произошёл непредвиденный инцидент критического характера, после чего фрагменты самолёта могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть», — сообщил «Интерфаксу» источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов.

Сегодня стало известно, что российский военный самолёт Ил-20 пропал с радаров во время налёта израильских истребителей в провинции Латакия. В Вашингтоне предположили, что воздушное судно по ошибке было сбито сирийскими ПВО в ходе отражения атаки израильских F-16.