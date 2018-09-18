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Сразу два циклона надвигаются на Приморский край
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Сразу два циклона надвигаются на Приморский край 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В эти выходные погода в Приморье испортится под влиянием двух циклонических вихрей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
По прогнозам синоптиков, один из циклонов будет смещаться с Китая на юг Хабаровского края и север Приморья.
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