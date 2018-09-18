Сразу два циклона надвигаются на Приморский край

В эти выходные погода в Приморье испортится под влиянием двух циклонических вихрей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

По прогнозам синоптиков, один из циклонов будет смещаться с Китая на юг Хабаровского края и север Приморья.