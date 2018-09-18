Шестерых собак спасли из затопленного дома в Северной Каролине

США спасатели нашли шестерых собак, которые были заперты рядом с эвакуированным домом в Северной Каролине. Видеозапись их спасения опубликовал в Twitter канал Breaking911.

Домашние животные оказались заблокированными в специальном загоне. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, уровень воды доходил людям до колена. Собакам же приходилось вставать на задние лапы, чтобы не захлебнуться.

Как уточнили СМИ, владелец животных погиб, пытаясь их спасти.

На территории Соединенных Штатов бушует ураган «Флоренс». Некоторые районы Северной и Южной Каролины к настоящему моменту непроходимы. Стихия унесла жизни порядка 20 человек. В ближайшие несколько дней Северную Каролину продолжат заливать дожди, а уровень воды в местных водоемах значительно повысится.