Бригада врачей осмотрела жителей самого северного района на Камчатке

Врачи выездной бригады в Пенжинском районе Камчатки провели более 6,7 тыс. осмотров жителей. Об этом сообщает во вторник краевое правительство.

«С середины августа в самом северном районе края работала выездная бригада социального назначения. Медики провели 6,7 тыс. осмотров жителей, из них детей — 2,3 тыс. Кроме того, выполнено полторы тысячи обследований. На дополнительные анализы и лечение направлены 178 человек, 15 из них — дети», — говорится в сообщении.

Выездная бригада посетила населенные пункты Манилы, Парень, Оклан, Аянка, Слаутное, Таловка, а также четыре оленеводческих стойбища в районе рек Айнын и Апука.

Кроме врачей с населением Пенжинского района работали и другие специалисты. Так, сотрудники Гостехнадзора проводили техосмотр и регистрацию вездеходов и снегоходов, юристы оказывали консультационную помощь населению, а работники агентства лесного хозяйства края оформляли охотничьи билеты.

Пенжинский муниципальный район — самый северный район Камчатского края. Его площадь составляет 116 тыс. квадратных километров. В семи населенных пунктах район проживают 2,6 тыс. человек. В каждом селе есть фельдшерско— акушерские пункты, а в селе Каменское работает районная больница.