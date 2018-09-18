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Для пострадавших от наводнения в Приморье собрано почти 3,5 тыс. тонн гуманитарной помощи
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Для пострадавших от наводнения в Приморье собрано почти 3,5 тыс. тонн гуманитарной помощи 

Дальний Восток 45 минут назад
Фото: Дальний Восток
Жители Приморья собрали для пострадавших от наводнения почти 3,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила краевая администрация.
«Почти 3,5 тонны гуманитарного груза и более 3 тыс. литров питьевой воды направлено в помощь жителям районов, пострадавшим от проливных дождей в августе этого года. Приморцы доставляли в пункты сбора помощи продукты, постельные принадлежности, предметы первой необходимости, бытовую химию и средства личной гигиены, канцелярию, одежду и обувь», — говорится в сообщении.
Гуманитарную помощь уже получили почти 600 семей, живущих в Октябрьском районе, и около 130 семей из Уссурийска. Почти 4 тысячи пострадавших также получили различные выплаты. На эти цели направлено 51,4 млн рублей.
Выплату в 10 тыс. рублей получают семьи, у которых пострадали участок или жилье. 50 тысяч рублей выплатят тем, кто частично утратил имущество в ходе наводнения. Выплата в 100 тысяч рублей полагается тем, чье имущество утеряно полностью. Работа по формированию списков пострадавших граждан продолжается, в крае работают 103 оценочные комиссии.
В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка за 20 дней. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения. Режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципальных образованиях Приморья.
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