Для пострадавших от наводнения в Приморье собрано почти 3,5 тыс. тонн гуманитарной помощи 

Жители Приморья собрали для пострадавших от наводнения почти 3,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила краевая администрация.
«Почти 3,5 тонны гуманитарного груза и более 3 тыс. литров питьевой воды направлено в помощь жителям районов, пострадавшим от проливных дождей в августе этого года. Приморцы доставляли в пункты сбора помощи продукты, постельные принадлежности, предметы первой необходимости, бытовую химию и средства личной гигиены, канцелярию, одежду и обувь», — говорится в сообщении.
Гуманитарную помощь уже получили почти 600 семей, живущих в Октябрьском районе, и около 130 семей из Уссурийска. Почти 4 тысячи пострадавших также получили различные выплаты. На эти цели направлено 51,4 млн рублей.
Выплату в 10 тыс. рублей получают семьи, у которых пострадали участок или жилье. 50 тысяч рублей выплатят тем, кто частично утратил имущество в ходе наводнения. Выплата в 100 тысяч рублей полагается тем, чье имущество утеряно полностью. Работа по формированию списков пострадавших граждан продолжается, в крае работают 103 оценочные комиссии.
В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка за 20 дней. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения. Режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципальных образованиях Приморья.