Паводковая ситуация в Приморье стабилизировалась

"На реках Приморского края паводковая ситуация стабилизировалась, отмечается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка, Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе. Остальные реки в берега", — говорится в сообщении.

Водность большинства рек остается повышенной — в 3,2-5 раз выше средних многолетних значений.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни на реках края продолжится спад уровня воды, поймы будут освобождаться от подтоплений. Опасных явлений не ожидается.

Из-за тайфуна «Сулик» в Приморье действует режим повышенной готовности, в 12 районах края введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за «Суликом» в край пришел тайфун «Джеби», который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.