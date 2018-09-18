Паводковая ситуация в Приморье стабилизировалась, уровень воды в реках начал падать 

Спад уровня воды отмечается на реках Приморского края, где после тайфунов затопило населенные пункты, сообщает Примгидромет. При этом водность большинства рек остается повышенной — в 3-5 раз выше средних многолетних значений. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни на реках края продолжится спад уровня воды, поймы будут освобождаться от подтоплений. Опасных явлений не ожидается. Из-за тайфуна «Сулик» в Приморье действует режим повышенной готовности, в 12 районах края введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за «Суликом» в край пришел тайфун «Джеби», который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.