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Паводковая ситуация в Приморье стабилизировалась, уровень воды в реках начал падать
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Паводковая ситуация в Приморье стабилизировалась, уровень воды в реках начал падать 

Авторадио + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спад уровня воды отмечается на реках Приморского края, где после тайфунов затопило населенные пункты, сообщает Примгидромет. При этом водность большинства рек остается повышенной — в 3-5 раз выше средних многолетних значений. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни на реках края продолжится спад уровня воды, поймы будут освобождаться от подтоплений. Опасных явлений не ожидается. Из-за тайфуна «Сулик» в Приморье действует режим повышенной готовности, в 12 районах края введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за «Суликом» в край пришел тайфун «Джеби», который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.
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