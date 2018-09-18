Ещё
Объявленный из-за тайфуна «Джеби» режим ЧС снят в Макаровском районе Сахалина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объявленный из-за тайфуна «Джеби» режим ЧС снят в Макаровском районе Сахалина 

ТАСС + ещё 1 44 минуты назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный на территории Макаровского района Сахалина из-за обрушившегося 5 сентября на регион тайфуна «Джеби», сняли во вторник в 14:00 (06:00 мск). Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Макаровского района Сергей Сорокин.
Ранее сообщалось, что Макаровский район принял на себя основной удар непогоды. Часть жителей 5 сентября осталась без электричества, пострадало несколько десятков квартир, нарушилось железнодорожное сообщение, около недели отсутствовало водоснабжение.
"Режим ЧС сняли сегодня в 14:00. Была комиссия. Все в порядке. Все последствия ликвидировали", — сказал собеседник агентства.
Тайфун «Джеби», обрушившийся на Сахалин 5 сентября, принес сильные дожди и ураганный ветер.
Погода восстановилась уже на следующие сутки.
ТАСС: последние новости
Ураган "Флоренс" ослаб до тропического шторма СМИ: в результате схода оползня на севере Филиппин погибли 30 шахтеров На окраине Краснодара загорелся склад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN разнесли за сбитый российский самолет507
Россиян не пускают в Израиль141
США «назвали» виновных в уничтожении Ил-20315
Запад стягивает силы в Средиземное море77
Собчак прячется от кредиторов60
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:46
Последнее интервью Кобзона взбесило Украину
Шоу-бизнес
05:14
Авраама Руссо похитили по заказу Исмаилова
Шоу-бизнес Криминал
00:33
Россиян не пускают в Израиль
Политика
07:44
Церковь предрекла новую войну на Украине
В мире Общество
04:06
Запад стягивает силы в Средиземное море
Армия
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение