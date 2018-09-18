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Регулярные рейсы связали Краснодар и Ростов‐на‐Дону
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Регулярные рейсы связали Краснодар и Ростов‐на‐Дону 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Прямые регулярные рейсы связали международный аэропорт Краснодар и Ростов-на-Дону. Об этом сообщило ИА «КИ News».
Самолеты начали летать между двумя городами с 17 сентября дважды в неделю — в понедельник и среду.
По понедельникам лайнеры поднимаются в небо из Краснодара — в 14:45 (прилет — в 16:00). В обратном направлении воздушные судна вылетают в 22:30 (прилет в 23:35).
В среду пассажиры отправятся из Краснодара в 15:00 и прибудут в Ростов-на-Дону в 16:00. Обратно самолет полетит в 22:30, а в аэропорту Краснодара будет в 23:35.
Билеты можно купить в авиакассах, а также на сайтах аэропорта и авиакомпании.
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