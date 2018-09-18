В Катав-Ивановске оценили ущерб от землетрясения

Центральной районной больнице Катав-Ивановска , пострадавшей от недавнего землетрясения, потребуется капремонт.

Оценить ущерб зданию поручил 5 сентября губернатор Челябинской области Борис Дубровский . Специалисты оценили его почти в 11 миллионов рублей. Ремонт начнётся в 2019 году. Его будут проводить поэтапно, без закрытия учреждения.

«Катав-Ивановская больница обслуживает порядка 30 тысяч человек, и нам нужно оперативно сработать не в ущерб качеству — полностью модернизировать здание медучреждения. При этом люди не должны страдать. Все нуждающиеся должны быть обеспечены необходимой медицинской помощью. Здание должно соответствовать современным требованиям к медицинскому учреждению», — подчеркнул Дубровский.

Повреждений капитального характера, которые могли бы помешать больнице работать, специалисты не нашли. После ремонта в основной корпус больницы будет перенесена детская поликлиника, которая сегодня расположена в устаревшем здании.