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В Катав-Ивановске оценили ущерб от землетрясения
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В Катав-Ивановске оценили ущерб от землетрясения 

АиФ + ещё 1 46 минут назад
Фото: АиФ
Центральной районной больнице Катав-Ивановска, пострадавшей от недавнего землетрясения, потребуется капремонт.
Оценить ущерб зданию поручил 5 сентября губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Специалисты оценили его почти в 11 миллионов рублей. Ремонт начнётся в 2019 году. Его будут проводить поэтапно, без закрытия учреждения.
«Катав-Ивановская больница обслуживает порядка 30 тысяч человек, и нам нужно оперативно сработать не в ущерб качеству — полностью модернизировать здание медучреждения. При этом люди не должны страдать. Все нуждающиеся должны быть обеспечены необходимой медицинской помощью. Здание должно соответствовать современным требованиям к медицинскому учреждению», — подчеркнул Дубровский.
Повреждений капитального характера, которые могли бы помешать больнице работать, специалисты не нашли. После ремонта в основной корпус больницы будет перенесена детская поликлиника, которая сегодня расположена в устаревшем здании.
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