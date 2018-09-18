На Урале проведут капремонт пострадавшей от землетрясения больницы

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе 5 сентября в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы , магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра.

"Поручение оценить ущерб от землетрясения, которое получило здание районной больницы Катав-Ивановска, дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский 5 сентября. Специалисты выполнили поручение губернатора и оценили ущерб зданию… Он составил примерно 11 миллионов рублей. …Губернатор Дубровский принял решение провести капитальный ремонт здания", — говорится в сообщении.

По словам Дубровского, Катав-Ивановская больница обслуживает порядка 30 тысяч человек, необходимо полностью модернизировать здание медучреждения. «При этом люди не должны страдать. Все нуждающиеся должны быть обеспечены необходимой медицинской помощью. Здание должно соответствовать современным требованиям к медучреждению», — цитирует пресс-служба Дубровского.

Капитальный ремонт планируется начать в 2019 году, ремонтные работы будут проводиться поэтапно, без закрытия больницы, добавляется в сообщении.

По данным первого замгубернатора региона Евгения Редина, повреждений капитального характера, которые могли бы помешать больнице работать, нет, повреждения есть, но они некритичные. В ближайшее время будет подготовлена проектно-сметная документация, в начале 2019 года в больнице будет проведен капитальный ремонт, уточнил он.

По данным минздрава региона, в настоящее время с учетом заключения комиссии учреждение работает в штатном режиме и оказывает все виды медицинской помощи за исключением хирургической. Пациенты этого профиля маршрутизируются в ближайшую медорганизацию — медсанчасть Усть-Катава. Для улучшения транспортной доступности из Челябинска для этих целей направлены дополнительно два автомобиля скорой медицинской помощи.

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