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Число жертв урагана «Флоренс» возросло до 20 человек
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Число жертв урагана «Флоренс» возросло до 20 человек 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 45 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Количество погибших от тропического циклона «Флоренс» в Северной и Южной Каролине увеличилось до 20 человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее сообщалось о 13 жертвах стихии.
Согласно последним данным, в Северной Каролине без электричества остлись 530 тыс. человек, а в Южной — свыше 60 тыс.
В настоящий момент статус бедствия понижен со шторма до «тропической депрессии». В эпицентре стихии скорость ветра составляет 11 м/с.
«Флоренс» обрушился на Северную Каролину и начал двигаться вглубь штата 14 сентября. В сети опубликовали видео стихийного бедствия.
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