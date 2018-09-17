Северная Каролина: жители рискуют своей жизнью, оставаясь в зоне разрушительного урагана — ФОТО

США , Северная Каролина, 13 сентября — РАН24. Должностные лица района настойчиво призывают людей начать эвакуацию, которые все еще находятся в прибрежных городах, на которые надвигается ураган «Флоренция».

«Вы подвергаете свою жизнь риску, оставаясь в своих домах», — сказал губернатор Северной Каролины Рой Купер. «Не планируйте уходить, как только начнутся ветры и дожди», — добавил он.

Рой Купер и его коллега из Южной Каролины, Генри Макмастер , попросили более чем 1 миллион человек покинуть районы урагана, но если они этого не сделают, то они останутся сами по себе.

Вчера власти в 8 вечера прекратили разрешать движение на остров через единственный мост между островом и материком. Они также ввели круглосуточный комендантский час. Официальные лица обеспокоены тем, что в городе, который находится менее чем в 5 футах над уровнем моря, проживает до 1000 из 6300 жителей города.

Губернатор округа сказал, что сотрудники правоохранительных органов попытаются оценить, сколько людей все еще находится на острове к югу от Уилмингтона.

Мэр Джо Бенсон сказал, что шторм будет бить по городу через два периода прилива. Штормовой всплеск может сокрушить пляж Каролина.

«У нас есть песчаные дюны, но они не смогут удержать воду. Затопление практически гарантировано», — сказал он.

Флоренция, по прогнозам синоптиков, подойдет к побережью Северной Каролины в конце этой недели, которое разрушит инфраструктуру с угрожающим жизни штормовым всплеском, катастрофическими ветрами и наводняющим дождем, а также поставит под угрозу большую часть Южной Каролины.

В понедельник метеорологи США повысили опасность урагана с 3 до 4 категории, а уже во вторник шторм подошел к пятой категории, после этого власти округа начали срочную эвакуацию жителей.