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На территории базы ВВС США разбился гражданский самолет
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На территории базы ВВС США разбился гражданский самолет 

ProComp.info 1 час назад
31 августа. ran24.ru — Легкий гражданский самолет потерпел крушение на территории базы ВВС Эглин в американском штате Флорида, погибли четыре человека на борту, сообщили военные.
Крушение самолета произошло примерно в 10:35 утра по местному времени. После первоначального расследования должностные лица подтвердили четыре случая смерти.
По словам военных, самолет упал в трех км к северу от взлетно-посадочной полосы, в густо лесистой местности. Первоначально сообщалось лишь об одном смертельном исходе, основанном на документации плана полета и вещественных доказательствах.
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