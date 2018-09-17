В Нью-Йорке 17 человек пострадали в результате пожара в торговом центре

ТАСС , 17 сентября. По меньшей мере 17 человек пострадали в понедельник в результате пожара, который произошел на парковке торгового центра Kings Plaza в Бруклине Нью-Йорке . Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пожарного департамента Нью-Йорка в Twitter.

По его данным, в результате пожара на парковке Kings Plaza пострадали 17 человек, среди которых 15 пожарных. Отмечается, что состояние здоровья всех пострадавших не вызывает опасений.

Тушение пожара продолжается. Информации о причинах возгорания пока не поступало.

Ранее администрация торгового центра сообщила на своей странице в Twitter, что все сотрудники и посетители торгового центра были эвакуированы из здания.