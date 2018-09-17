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В Нью-Йорке 17 человек пострадали в результате пожара в торговом центре
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В Нью-Йорке 17 человек пострадали в результате пожара в торговом центре 

ТАСС 29 минут назад
ТАСС, 17 сентября. По меньшей мере 17 человек пострадали в понедельник в результате пожара, который произошел на парковке торгового центра Kings Plaza в Бруклине в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пожарного департамента Нью-Йорка в Twitter.
По его данным, в результате пожара на парковке Kings Plaza пострадали 17 человек, среди которых 15 пожарных. Отмечается, что состояние здоровья всех пострадавших не вызывает опасений.
Тушение пожара продолжается. Информации о причинах возгорания пока не поступало.
Ранее администрация торгового центра сообщила на своей странице в Twitter, что все сотрудники и посетители торгового центра были эвакуированы из здания.
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