В Катав-Ивановске отремонтируют больницу после землетрясения. Распоряжение дал Дубровский

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение провести капремонт здания Катав-Ивановской центральной районной больницы, пострадавшего в ходе землетрясения 5 сентября. Как сообщает пресс-служба главы региона, ремонт планируется начать в 2019 году.

Специалисты по поручению Дубровского оценили ущерб, который получило здание в результате землетрясения. Сумма составила примерно 11 миллионов рублей. Такую цифру озвучил губернатору его первый заместитель Евгений Редин

«Катав-Ивановская больница обслуживает порядка 30 тысяч человек, и нам нужно оперативно сработать (не в ущерб качеству) — полностью модернизировать здание медучреждения. При этом люди не должны страдать. Все нуждающиеся должны быть обеспечены необходимой медицинской помощью. Здание должно соответствовать современным требованиям к медицинскому учреждению», — подчеркнул Борис Дубровский.

Не мало важно, что ремонтные работы будут проводиться поэтапно, без закрытия больницы. В ближайшее время будет подготовлена проектно-сметная документация, а в 2019 году проведен ремонт.

Кроме того, после ремонта в основной корпус больницы будет перенесена детская поликлиника, которая сегодня расположена в устаревшем здании. В настоящее время больница работает в штатном режиме и оказывает все виды медицинской помощи, за исключением хирургической. Пациенты этого профиля доставляются в ближайшую медицинскую организацию — медсанчасть Усть-Катава.