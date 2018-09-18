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В Катав-Ивановске отремонтируют больницу после землетрясения. Распоряжение дал Дубровский
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В Катав-Ивановске отремонтируют больницу после землетрясения. Распоряжение дал Дубровский 

РИА «ФедералПресс» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение провести капремонт здания Катав-Ивановской центральной районной больницы, пострадавшего в ходе землетрясения 5 сентября. Как сообщает пресс-служба главы региона, ремонт планируется начать в 2019 году.
Специалисты по поручению Дубровского оценили ущерб, который получило здание в результате землетрясения. Сумма составила примерно 11 миллионов рублей. Такую цифру озвучил губернатору его первый заместитель Евгений Редин.
«Катав-Ивановская больница обслуживает порядка 30 тысяч человек, и нам нужно оперативно сработать (не в ущерб качеству) — полностью модернизировать здание медучреждения. При этом люди не должны страдать. Все нуждающиеся должны быть обеспечены необходимой медицинской помощью. Здание должно соответствовать современным требованиям к медицинскому учреждению», — подчеркнул Борис Дубровский.
Не мало важно, что ремонтные работы будут проводиться поэтапно, без закрытия больницы. В ближайшее время будет подготовлена проектно-сметная документация, а в 2019 году проведен ремонт.
Кроме того, после ремонта в основной корпус больницы будет перенесена детская поликлиника, которая сегодня расположена в устаревшем здании. В настоящее время больница работает в штатном режиме и оказывает все виды медицинской помощи, за исключением хирургической. Пациенты этого профиля доставляются в ближайшую медицинскую организацию — медсанчасть Усть-Катава.
«ФедералПресс» напоминает, 5 сентября 2018 года жителей нескольких городов Челябинской области разбудило землетрясение магнитудой почти в 6 баллов. В квартирах билась посуда, звенели люстры. В некоторых домах отлетела штукатурка, полопались стены.
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