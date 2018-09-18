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Разрушенную землетрясением больницу под Челябинском отремонтируют
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Разрушенную землетрясением больницу под Челябинском отремонтируют 

Мир24 + ещё 4 18 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Больницу в Челябинской области, которая частично разрушилась после землетрясения, отремонтируют. Работы будут идти поэтапно, чтобы пациенты могли продолжать лечение, сообщает «МИР 24».
Землетрясение магнитудой 5 и 6 произошло в Катав-Ивановском районе 5 сентября. От удара в больнице разрушились стены и перекрытия. Из лечебного заведения эвакуировали 72 пациента, в том числе 28 детей.
Капитальный ремонт обойдется, по предварительным подсчетам, в 11 миллионов рублей.
Восстанавливать больницу начнут в первом квартале следующего года.
Напомним, что из-за землетрясения в регионе также пострадали шесть многоквартирных жилых домов и техникум. В зданиях обнаружили трещины на перегородках и потолках, осыпалась штукатурка.
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