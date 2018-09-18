Разрушенную землетрясением больницу под Челябинском отремонтируют

Больницу в Челябинской области , которая частично разрушилась после землетрясения, отремонтируют. Работы будут идти поэтапно, чтобы пациенты могли продолжать лечение, сообщает «МИР 24».

Землетрясение магнитудой 5 и 6 произошло в Катав-Ивановском районе 5 сентября. От удара в больнице разрушились стены и перекрытия. Из лечебного заведения эвакуировали 72 пациента, в том числе 28 детей.

Капитальный ремонт обойдется, по предварительным подсчетам, в 11 миллионов рублей.

Восстанавливать больницу начнут в первом квартале следующего года.

Напомним, что из-за землетрясения в регионе также пострадали шесть многоквартирных жилых домов и техникум. В зданиях обнаружили трещины на перегородках и потолках, осыпалась штукатурка.

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