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Эвакуированные из-за пожара жители Оренбургской области вернулись домой
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Эвакуированные из-за пожара жители Оренбургской области вернулись домой 

ТАСС + ещё 6 18 сентября 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Жители поселков, покинувшие в понедельник свои дома из-за крупного природного пожара в Оренбургской области, не остались в пунктах временного размещения, а вернулись домой или остались у родственников. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сейчас в пунктах временного размещения вообще никого нет. Все, кто выезжал вчера, они не остались в ПВР, часть у родственников остается, часть вернулись в дома, поскольку угрозы распространения огня нет", — сказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что в результате пожара в регионе пострадавших и погибших нет.
Во вторник продолжаются работы по ликвидации возгорания. «Вертолет Ми-8 совершил шесть сбросов воды в труднодоступных для наземной группировки местах, развития пожара нет», — сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в городе Медногорске и в Кувандыкском городском округе в понедельник из-за возгорания сухой травы был введен режим ЧС. По последним данным, общая площадь пожара составила 150 га, действовали четыре очага в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, между населенным пунктом Идельбаево и Медногорском. В некоторых поселениях прошла эвакуация населения, было развернуто семь пунктов временного размещения, муниципальные власти предоставляли транспорт. 18 сентября в 5:35 мск пожар был локализован.
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