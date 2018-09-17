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Минобороны России оказывает помощь в тушении крупного степного пожара в Оренбургской области
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Минобороны России оказывает помощь в тушении крупного степного пожара в Оренбургской области 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж самолета Ил-76 военно-транспортной авиации уже выполнил сброс 42 тонн воды на территорию, охваченную огнем, вблизи села Рысаево Медногорского района.
Минобороны России оказывает помощь в тушении крупного степного пожара в Оренбургской области.
Экипаж самолета Ил-76 военно-транспортной авиации выполнил сброс 42 тонн воды на территорию, охваченную огнем, вблизи села Рысаево Медногорского района.
Всего в готовности к тушению природных пожаров находятся два самолета Ил-76 оренбургского соединения ВТА, оборудованных выливным авиационным прибором (ВАП-2) вместимостью 42 тонны воды.
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