Экипаж самолета Ил-76 военно-транспортной авиации уже выполнил сброс 42 тонн воды на территорию, охваченную огнем, вблизи села Рысаево Медногорского района.
Минобороны России оказывает помощь в тушении крупного степного пожара в Оренбургской области.
Экипаж самолета Ил-76 военно-транспортной авиации выполнил сброс 42 тонн воды на территорию, охваченную огнем, вблизи села Рысаево Медногорского района.
Всего в готовности к тушению природных пожаров находятся два самолета Ил-76 оренбургского соединения ВТА, оборудованных выливным авиационным прибором (ВАП-2) вместимостью 42 тонны воды.