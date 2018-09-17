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На 24-м километре МКАД загорелся склад
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На 24-м километре МКАД загорелся склад 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Крупное возгорание зафиксировано в районе МКАД. Пожар происходит неподалеку от торгового центра «Вегас». Обстоятельства ЧП сейчас выясняются. Информации о пострадавших не поступало.
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