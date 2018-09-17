Под Медногорском перекрыли трассу и эвакуируют жителей

Сегодня вследствие усилившегося пожара возле поселка Рысаево, принято решение эвакуировать местных жителей.

Как сообщают в УМВД по Оренбургской области после введения режима ЧС в данном районе, экстренные службы приступили к эвакуации жителей поселков Рысаево и Идельбаево. Людей также увозят из школ, больниц, реабилитационного центра и других учреждений.

В связи с плохой видимостью из-за дыма, полиция ограничила движение на дорогое Каменноозерное — Медногорск (170 — 178 км).

По последним данным, на место степного пожара привлечены 192 человека и 30 единиц техники. Несколько вылетов совершил пожарный вертолет.