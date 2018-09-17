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Под Медногорском перекрыли трассу и эвакуируют жителей
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Под Медногорском перекрыли трассу и эвакуируют жителей 

ProOren + ещё 1 1 час назад
Фото: ProOren
Сегодня вследствие усилившегося пожара возле поселка Рысаево, принято решение эвакуировать местных жителей.
Как сообщают в УМВД по Оренбургской области после введения режима ЧС в данном районе, экстренные службы приступили к эвакуации жителей поселков Рысаево и Идельбаево. Людей также увозят из школ, больниц, реабилитационного центра и других учреждений.
В связи с плохой видимостью из-за дыма, полиция ограничила движение на дорогое Каменноозерное — Медногорск (170 — 178 км).
По последним данным, на место степного пожара привлечены 192 человека и 30 единиц техники. Несколько вылетов совершил пожарный вертолет.
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