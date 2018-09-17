МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в подмосковном поселке Совхоз Ильича

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в одноэтажном ангаре в Ленинском районе Московской области, однако площадь самого пожара в сравнении с первоначальными данными увеличилась в три раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе подмосковного главка МЧС.

"Площадь пожара возросла до 1250 кв. м. В настоящее время огонь локализован. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и более 40 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в поселке Совхоз имени Ленина на территории промзоны в Московской области произошел пожар в одноэтажном ангаре, где загорелся утеплитель кровли ангара.