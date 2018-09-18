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В Оренбургской области локализовали степной пожар
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В Оренбургской области локализовали степной пожар 

ТАСС + ещё 30 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Агеенко
ТАСС, 18 сентября. Крупный природный пожар общей площадью в 150 га в Оренбургской области локализован. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 07:35 местного времени (05:35 мск) пожар локализован на всех участках", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для определения наиболее сложных и труднодоступных очагов для наземной группировки на 7:00 мск запланирована авиаразведка.
Ранее сообщалось, что в городе Медногорске и в Кувандыкском городском округе в понедельник из-за возгорания сухой травы был введен режим ЧС. По последним данным, общая площадь пожара составила 150 га, действовали четыре очага в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, между населенным пунктом Идельбаево и Медногорском. В некоторых поселениях прошла эвакуация населения. Прокуратура области планирует проверить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в связи со степными пожарами в регионе.
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