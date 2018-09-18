В Оренбургской области локализовали природный пожар

Утром в понедельник загорелась сухая трава и лесопосадка близ оренбургского Медногорска. В течение дня огонь приблизился к трем селам — Рысаево, Идельбаево и Сарбаево с населением около 400 человек. Серьезная угроза для жителей создалась в селе Сарбаево, огонь перекинулся на жилые дома и придомовые постройки. По уточненным данным, огнем повреждены 14 зданий. Проводилась эвакуация в селах Сарбаево и Рысаево. На тушении крупного пожара работают свыше 200 спасателей, привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76, а также пожарный поезд. На место ЧС выехали более ста спасателей из соседних регионов и Казахстана и два вертолета.

"В 07.35 (5.35 мск — ред.) пожар локализован на всех участках", — говорится в сообщении.

ГУМЧС по Оренбургской области отмечает, что для определения наиболее сложных и труднодоступных очагов для наземной группировки запланирована авиаразведка. В аэропорту «Оренбург» в готовности находятся три вертолёта МИ-8 (Жуковского АСЦ, из Владимирской и Нижегородской областей), а также два ИЛ-76 военно-транспортного полка министерства обороны РФ

По данным ведомства, в понедельник в светлое время суток на очаги пожара было произведено девять сбросов воды МИ-8 (45 тонн), три сброса ИЛ-76 (126 тонн). В Медногорск прибыли группировка Уфимского филиала РПСО МЧС России, подвижной пункт управления губернатора Оренбургской области, группировка Волжского спасательного центра МЧС России находится в пути следования.

Всего к ликвидации пожара привлечены 216 человек, 44 единицы техники, в том числе три вертолёта, два самолёта, два пожарных поезда, беспилотник.