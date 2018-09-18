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Оренбургские власти помогут пострадавшим от степного пожара
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Оренбургские власти помогут пострадавшим от степного пожара 

ТАСС + ещё 34 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области окажет необходимые меры поддержки жителям населенных пунктов, пострадавшим от степных пожаров, определяется размер ущерба. Об этом во вторник сообщило управление информационной политики аппарата губернатора и правительства области.
"В настоящее время при участии представителей министерства социального развития области определяется размер ущерба и необходимые меры поддержки пострадавшим", — говорится в сообщении.
Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области Елена Лапаева сообщила ТАСС, что жителям оказывается психологическая помощь. «Люди столкнулись с сильным стрессом, психологи уже оказывают необходимую помощь», — сказала она.
В сообщении управления информационной политики правительства также отмечается, что в селе Сарбаево дежурят медики.
По данным регионального ГУ МЧС, ведется проливка тлеющих очагов пожара. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует. В аэропорту Оренбурга в готовности находятся два вертолета Ми-8 и два самолета Ил-76 военно-транспортного полка министерства обороны.
Ранее сообщалось, что в городе Медногорске и в Кувандыкском городском округе в понедельник из-за возгорания сухой травы был введен режим ЧС. По последним данным, общая площадь пожара составила 150 га, действовали четыре очага в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, между населенным пунктом Идельбаево и Медногорском. В некоторых поселениях прошла эвакуация жителей, было развернуто семь пунктов временного размещения. 18 сентября в 05:35 мск пожар был локализован.
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