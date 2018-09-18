Оренбургские власти помогут пострадавшим от степного пожара

МОСКВА , 18 сентября. / ТАСС /. Правительство Оренбургской области окажет необходимые меры поддержки жителям населенных пунктов, пострадавшим от степных пожаров, определяется размер ущерба. Об этом во вторник сообщило управление информационной политики аппарата губернатора и правительства области.

"В настоящее время при участии представителей министерства социального развития области определяется размер ущерба и необходимые меры поддержки пострадавшим", — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области Елена Лапаева сообщила ТАСС, что жителям оказывается психологическая помощь. «Люди столкнулись с сильным стрессом, психологи уже оказывают необходимую помощь», — сказала она.

В сообщении управления информационной политики правительства также отмечается, что в селе Сарбаево дежурят медики.

По данным регионального ГУ МЧС, ведется проливка тлеющих очагов пожара. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует. В аэропорту Оренбурга в готовности находятся два вертолета Ми-8 и два самолета Ил-76 военно-транспортного полка министерства обороны

Ранее сообщалось, что в городе Медногорске и в Кувандыкском городском округе в понедельник из-за возгорания сухой травы был введен режим ЧС. По последним данным, общая площадь пожара составила 150 га, действовали четыре очага в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, между населенным пунктом Идельбаево и Медногорском. В некоторых поселениях прошла эвакуация жителей, было развернуто семь пунктов временного размещения. 18 сентября в 05:35 мск пожар был локализован.