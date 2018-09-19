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На востоке Оренбургской области потушили степной пожар
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На востоке Оренбургской области потушили степной пожар 

ТАСС + ещё 37 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 19 сентября. Крупный степной пожар ликвидирован на востоке Оренбургской области. Об этом в среду сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"Пожар полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в городе Медногорске и в Кувандыкском городском округе Оренбургский области в понедельник из-за возгорания сухой травы был введен режим ЧС. По последним данным, общая площадь пожара составила 150 га, действовали четыре очага в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, между населенным пунктом Идельбаево и Медногорском. В некоторых поселениях прошла эвакуация жителей, было развернуто семь пунктов временного размещения.
18 сентября, в 05:35 мск, пожар был локализован.
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