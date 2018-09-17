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Два человека погибли во время пожара в сарае под Вологдой
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Два человека погибли во время пожара в сарае под Вологдой 

360tv.ru 1 час назад
Жертвами пожара, возникшего в хозяйственной постройке Вологодской области, стали два человека. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на региональный главк МЧС.
Трагедия произошла вечером 15 сентября в деревне Яминово Спасского поселения. Из-за плохого состояния дороги спасатели не смогли оперативно добраться до места.
Когда пожарные приехали по адресу, им удалось справиться с огнем, который успел распространиться по всей площади одноэтажной деревянной постройки. Позже были обнаружены тела мужчины 1957 и женщины 1976 годов рождения.
По предварительной информации, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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