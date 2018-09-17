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Синоптики уточнили, что произойдет в эту пятницу в Приморье
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Синоптики уточнили, что произойдет в эту пятницу в Приморье 

Primpress 28 минут назад
Фото: Primpress
В ближайшую пятницу в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды из-за столкновения двух циклонов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Маглипогода».
В пятницу, 21 сентября, к Приморскому краю подойдут два циклона: один циклон придет из районов Монголии, а другой — с Желтого моря.
Южный циклон выйдет с Желтого моря на Японское и будет иметь много влаги. На данный момент предполагается, что южный циклон пройдет 21 сентября по акватории Японского моря и повлияет на Приморский край только косвенно, путем обострения фронта.
«Дело в том, что к этому времени с запада на Приморье выйдет циклон из Монголии. И при взаимодействии циклонов, возможно, произойдет обострение фронта. В пятницу, 21 сентября, погода в Приморье начнет ухудшаться. Появится облачность, на побережье местами туман, усилится южный ветер. Вечером местами начнется дождь», — говорится в прогнозе.
Там отмечается, что в ночь с 21 на 22 сентября произойдет обострение фронта. В крае пройдут дожди, местами сильные, местами пройдут ливни и грозы.
«При прохождении фронта местами возможно резкое усиление ветра до 20-23 м/с. Внимание! При обострении фронта местами возможно выпадение большого количество осадков», — пишет метеоэксперт.
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