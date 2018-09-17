За выходные новосибирские пожарные спасли десять человек

За субботу и воскресенье на территории НСО помощь пожарно-спасательных формирований потребовалась 25 раз: в Новосибирске потушили 11 пожаров, а районах НСО — 14. Сотрудники МЧС России эвакуировали тринадцать человек, спасли десять человек, в том числе трое детей.

В ночь на 17 сентября в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в квартире пятиэтажного, многоквартирного жилого дома. Эвакуировано 13 человек, при помощи спасательных устройств 7 взрослых и 3 ребенка. Никто не пострадал.

Крупный пожар ликвидировали также днем 16 сентября в Кировском районе Новосибирска. Общая площадь пожара составила 135 кв.м. Пострадавших нет. Наиболее вероятной причиной возникновения возгорания рассматривается электротехническая. Реагирование сил и средств — своевременное, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.