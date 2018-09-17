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За выходные новосибирские пожарные спасли десять человек
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За выходные новосибирские пожарные спасли десять человек 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
За субботу и воскресенье на территории НСО помощь пожарно-спасательных формирований потребовалась 25 раз: в Новосибирске потушили 11 пожаров, а районах НСО — 14. Сотрудники МЧС России эвакуировали тринадцать человек, спасли десять человек, в том числе трое детей.
В ночь на 17 сентября в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в квартире пятиэтажного, многоквартирного жилого дома. Эвакуировано 13 человек, при помощи спасательных устройств 7 взрослых и 3 ребенка. Никто не пострадал.
Крупный пожар ликвидировали также днем 16 сентября в Кировском районе Новосибирска. Общая площадь пожара составила 135 кв.м. Пострадавших нет. Наиболее вероятной причиной возникновения возгорания рассматривается электротехническая. Реагирование сил и средств — своевременное, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
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