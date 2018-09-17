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В Таиланде семь человек пропали без вести из-за оползня
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В Таиланде семь человек пропали без вести из-за оползня 

РИА Новости 2 часа назад
БАНГКОК, 17 сен — РИА Новости. Семь мьянманских беженцев пропали без вести, еще 16 получили ранения в результате оползня, сошедшего на лагерь беженцев из Мьянмы в провинции Мехонгсон на севере Таиланда, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на власти провинции.
Оползень, состоявший из перемешанной с водой почвы и камней, сошел с горы на территорию лагеря беженцев в районе Соп Мэй провинции Мехонгсон вечером в воскресенье, говорится в сообщении. Никаких подробностей о раненых и пропавших местные власти не приводят, только сообщают, что пострадавшим оказана медицинская помощь, пишет газета.
В лагере беженцев в районе Соп Мэй, одном из десятков лагерей, в которых в течение десятилетий проживают беженцы из пограничных районов Мьянмы, где долгое время шла гражданская война, живут около 9 000 человек, в основном, принадлежащих к каренскому национальному меньшинству Мьянмы, напоминает издание.
В районе лагеря идет поисково-спасательная операция, разбираются засыпанные землей и камнями развалины, оставшиеся на месте снесенных оползнем жилых строений.
Оползень был вызван сильными сезонными ливнями, не прекращавшимися более трех дней во многих районах Таиланда и вызвавшими затопление на глубину 50 — 80 сантиметров значительных территорий в шести из 77 таиландских провинций. От наводнений в эти дни пострадали более 15 тысяч человек.
Усиление сезонных дождей связано с влиянием тропического тайфуна Мангкхут, ставшего на прошлой неделе причиной гибели 28 человек на Филиппинах и вызвавшего значительные разрушения в Гонконге и других регионах южного Китая. Таиландские синоптики предупреждают об опасности наводнений и оползней, которая сохранится до следующего четверга в связи с продолжающимися дождями.
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